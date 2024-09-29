Российские так называемые "военкоры" утверждают, что их войска наступали в районе Часового Яра 28 сентября, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было зафиксировано. Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Читайте также Враг давит с флангов: OSINT-аналитик сказал, насколько угрожающая ситуация в Угледаре

Что сейчас происходит в Донецкой области

Вечером 28 сентября в Генштабе ВСУ также сообщили, что россияне атаковали северо-восточнее Северска в районе Белогоровки. В то же время подтвержденных изменений линии фронта на этом участке фронта не наблюдалось.

Аналитики ISW также не нашли подтверждения заявлениям россиян о том, что вражеская армия продвинулась на север от Часового Яра в районе Калиновки.

По данным Генштаба ВСУ, российская армия продолжила атаки к северу от Часового Яра в районе Калиновки и Григорьевки; вблизи самого Часового Яра; к югу от Часового Яра в районе Предтечиного, Белой Горы и Ступочек; и к юго-востоку от Часового Яра в районе Курдюмовки 27 и 28 сентября.

Сами россияне также сообщали, что леса вокруг Часового Яра позволяют украинским силам скрывать военную технику. Украинские военные также имеют преимущество в применении беспилотников в этом районе.

К слову, ранее стало известно, что Россия перебросила в Угледар Волновахского района Донецкой области еще 5 тысяч своих военных. В то же время наши военные продолжают держать оборону.