На Бессарабском направлении враг пока не совершает активных действий. Хотя именно с акватории Черного моря и был совершен удар по аэропорту в Виннице . В ответ украинская армия обстреляла русский корабль.

Подробнее В Одесской ОВА показали, как уничтожали российский корабль

Что касается русских войск в непризнанном Приднестровье, то они находятся в повышенной степени боевой готовности.

Численность российских военных в Приднестровье оценивают в пределах от 1200 до 1500 человек, хотя точное количество неизвестно. Их миссия частично заключается в надзоре за крупнейшим складом боеприпасов в Восточной Европе – 22 тысячи тонн боеприпасов в селе Кобасна, расположенном всего в двух километрах от границы с Украиной.