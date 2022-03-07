На Бессарабському напрямку ворог поки не здійснює активних дій. Хоча саме з акваторії Чорного моря і був здійснений удар по аеропорту у Вінниці. У відповідь українська армія обстріляла російський корабель.

Детальніше В Одеській ОВА показали, як знищували російський корабель

Щодо російських військ у невизнаному Придністров'ї, то вони перебувають у підвищеному ступені бойової готовності.

Чисельність російських військових у Придністров’ї оцінюють у межах від 1200 до 1500 осіб, хоча точна кількість наразі невідома. Їхня місія частково полягає у нагляді за найбільшим складом боєприпасів у Східній Європі – 22 тисячі тонн боєприпасів у селі Кобасна, що розташоване всього за два кілометри від кордону з Україною.

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