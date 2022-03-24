Из-за нападения погибли 3 человека, а 13 ранены, среди которых 1 в тяжелом состоянии. Также пострадали дома, их количество уточняют.

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Ситуация в Баштанке

В самом городе, как сообщили в городском совете, было тихо. Инфраструктура работала в обычном режиме. Среди банков только "Ощад", там можно снимать наличные.

Большинство магазинов работает, товары есть, цены доступные. АЗС работают с перебоями, работает только WOG, в наличии только дизель. В вечернее время воды нет из-за низкого напряжения.

Штаб горсовета работает каждый день в усиленном режиме. Там принимают и доставляют гуманитарные грузы усиленно. Работниками штаба выдается бесплатно детское питание, средства гигиены.

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