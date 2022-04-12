Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
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Войск то больше, то меньше. Они передислоцируются. Но мы делаем все, чтобы русские войска не катались по нашей области как дома. Поэтому и мы, и военные работаем над тем, чтобы не допустить врага на Сумщину,
– заверил Живицкий.
Глава ОВА отметил, что покидать территорию Сумской области сейчас не нужно. В случае, если будет угроза, власти области сообщат об этом жителям.
Сумщина возвращается к жизни
Сейчас в городе работают все службы, обеспечивающие восстановление жизнедеятельности в городе – энергетики, коммунальщики и электричества.
Восстанавливается и внутриобластное соединение, работа предприятий, производств и аграрного сектора. В области началась посевная кампания, чтобы обеспечить продовольственную безопасность как области, так и всей страны.
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