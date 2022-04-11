Эти деньги будут направлены на ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды и электроэнергии. Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

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По словам чиновника, средства также пойдут на разборку разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и другие первоочередные нужды.

Все более или менее спокойно! Спасибо всем и каждому, кто эту тишину обеспечил. Такое настоящее воскресенье, хоть и в условиях войны,

– отметил Дмитрий Живицкий

"Продолжаем восстанавливать область от последствий наступления фашистской армии России", – добавил он.

Напомним, в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что российские оккупационные войска 8 апреля полностью сбежали с территории Сумской области.