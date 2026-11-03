Россия воспользовалась режимом тишины в Херсонской области: Попович предупредил об опасном сценарии после 1 ноября

Военный обозреватель Денис Попович в в эксклюзивном интервью для 24 Канала обратил внимание на перемещение российских войск на Херсонском направлении. Он не исключает, что оккупанты могут попытаться форсировать Днепр и приблизиться к Херсону, а также прогнозирует усиление обстрелов города.

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Россия стягивает силы к Голой Пристани: что происходит на Херсонском направлении

По словам Поповича, в последнее время поступает немало сообщений о концентрации российских войск и переброске техники и личного состава в район Голой Пристани, прежде всего в направлении Олешек. Оккупанты также стягивают туда артиллерию, реактивные системы залпового огня и боекомплект.

Российские войска занимают более выгодные позиции для дальнейшего наступления, обустраивают позиции для операторов дронов и создают предпосылки для активизации действий после 1 ноября– отметил военный обозреватель.

Он отметил, что такие перемещения вызывают беспокойство относительно дальнейшего развития ситуации на юге. Попович не исключает даже попытки россиян перейти к наступательным действиям непосредственно в направлении областного центра.

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Обратите внимание: Генштаб ВСУ сообщил, что во время гуманитарной паузы россияне в районе Олешек укрепляли позиции, проводили ротацию войск, усиливали противодроновую защиту и подвозили боеприпасы. То есть оккупанты использовали это время для подготовки к дальнейшим боевым действиям.

Могут ли россияне форсировать Днепр и попытаться захватить Херсон

Больше всего военного обозревателя беспокоит возможность того, что после завершения режима тишины Россия попытается расширить боевые действия на правый берег Днепра.

Я очень опасаюсь, что россияне могут перейти к более активным действиям, вплоть до попыток форсировать Днепр и проникнуть непосредственно в Херсон– подчеркнул Попович.

Россия продолжает считать Херсон своей территорией и включила его в свою конституцию. Поэтому оккупанты не отказались от планов в отношении города.

Попович предупредил, что обострение может произойти не только из-за попытки наземного наступления. По крайней мере, россияне могут возобновить интенсивные обстрелы Херсона.

Поэтому после 1 ноября я ожидал бы обострения ситуации– подытожил военный обозреватель.

Полное интервью с Поповичем: смотреть видео