Росія скористалася режимом тиші на Херсонщині: Попович попередив про небезпечний сценарій після 1 листопада

Військовий оглядач Денис Попович в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу звернув увагу на переміщення російських сил на Херсонському напрямку. Він не виключає, що окупанти можуть спробувати форсувати Дніпро та наблизитися до Херсона, а також прогнозує посилення обстрілів міста.

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Росія стягує сили до Голої Пристані: що відбувається на Херсонському напрямку

За словами Поповича, останнім часом надходить чимало повідомлень про концентрацію російських військ і перекидання техніки та особового складу в район Голої Пристані, насамперед у напрямку Олешок. Окупанти також стягують туди артилерію, реактивні системи залпового вогню та боєкомплект.

Російські війська займають вигідніші позиції для подальшого наступу, облаштовують позиції для операторів дронів і створюють передумови для активізації після 1 листопада– зазначив військовий оглядач.

Він зауважив, що такі переміщення викликають занепокоєння щодо подальшого розвитку ситуації на півдні. Попович не виключає навіть спроби росіян перейти до наступальних дій безпосередньо в напрямку обласного центру.

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Зверніть увагу Генштаб ЗСУ повідомив, що під час гуманітарної паузи росіяни в районі Олешок укріплювали позиції, проводили ротацію військ, посилювали антидроновий захист і підвозили боєприпаси. Тобто окупанти використали цей час для підготовки до подальших бойових дій.

Чи можуть росіяни форсувати Дніпро та спробувати захопити Херсон

Найбільше військового оглядача непокоїть можливість того, що після завершення режиму тиші Росія спробує розширити бойові дії на правий берег Дніпра.

Я дуже побоююся, що росіяни можуть перейти до активніших дій, аж до спроб форсувати Дніпро та проникнути безпосередньо в Херсон– наголосив Попович.

Росія продовжує вважати Херсон своєю територією та внесла його до своєї конституції. Тому окупанти не відмовилися від планів щодо міста.

Попович застеріг, що загострення може відбутися не лише через спробу наземного наступу. Щонайменше росіяни можуть поновити інтенсивні обстріли Херсона.

Тому після 1 листопада я очікував би загострення ситуації– підсумував військовий оглядач.

Повне інтерв'ю з Поповичем: дивитись відео