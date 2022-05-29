Как сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, кафиры продолжают сосредоточивать основные силы в районе Орехова и Гуляйполя и наращивают личный состав и вооружение в районе Васильевка – Пологи.
Важно Оккупанты снова обстреляли жилые кварталы Николаева
Враг гнал по жилым домам
Враг снова попал по жилым домам мирного населения Гуляйполя. В результате удара в домах выбило окна и двери, повреждено шиферное покрытие на крышах. Разрушены придомовые территории, гаражи и другие хозяйственные постройки.
Двор разбил осколками и припаркованный на нем автомобиль. Сейчас известно о по меньшей мере одном травмированном человеке.
Российские войска ударили артиллерией по жилым домам в Гуляйполе / Фото телеграмму Запорожской ОВА
Обстрелы Запорожской области
28 мая российские бойцы прилетели в магазин и тюрьму. Основные силы захватчики сосредоточиваются в районах Орехова, Гуляйполя и Великой Новоселки Донецкой области.
В Орехове под обстрелы кафиров попала столовая для осужденных в тюрьме № 88 и автобус "БАЗ", принадлежащий местному жителю. В Преображенке россияне разрушили 2 дома и магазин, еще 6 домов повреждены.
В Малой Токмачке Пологовского района в результате артиллерийских обстрелов ранения получил местный житель.
Как прошли сутки на Запорожье
Минувшие сутки враг обстреливал позиции наших войск по всей линии столкновения, в районе населенных пунктов:
- Гуляйпольского,
- Васильевского,
- Пологовского районов,
- а также Донецкой области.
Для того чтобы выявить системы огня украинских подразделений, противник проводил воздушную разведку и вел контрбатарейную борьбу. В свою очередь наши искусные и храбрые воины продолжают с честью выполнять свои боевые задания и дают оккупантам достойный отпор,
– сказал Куртев.
Вчера Силы обороны Запорожского края ликвидировали 7 единиц личного состава врага и еще 12 были ранены. Кроме того, наши бойцы уничтожили:
- 1 вражеский танк,
- 1 артиллерийская установка,
- 2 боевые бронированные машины,
- 3 беспилотника,
- 4 единицы автомобильной техники,
- 5 минометов.
Спасибо нашим самым стойким, сильным и крепким защитникам и защитницам за еще одно новое воскресное утро и за свободное Запорожье.
Наступление ВСУ на Юге
На Южнобужском направлении украинские военные совершили наступательные действия. Следовательно, кафиры заняли оборону на невыгодных рубежах в районе населенного пункта Костромка.
Теперь захватчики опрокидывают резервы на угрожающие направления. Чтобы восполнить потери, россияне привлекли снятое с хранения устаревшее вооружение и военную технику, в частности танками Т-62 и БМП-1.
Также они обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Лиманы, Степная Долина, Луч, Партизаны, Красный Яр, Трудолюбовка и другие.