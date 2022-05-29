Как сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, кафиры продолжают сосредоточивать основные силы в районе Орехова и Гуляйполя и наращивают личный состав и вооружение в районе Васильевка – Пологи.

Важно Оккупанты снова обстреляли жилые кварталы Николаева

Враг гнал по жилым домам

Враг снова попал по жилым домам мирного населения Гуляйполя. В результате удара в домах выбило окна и двери, повреждено шиферное покрытие на крышах. Разрушены придомовые территории, гаражи и другие хозяйственные постройки.

Двор разбил осколками и припаркованный на нем автомобиль. Сейчас известно о по меньшей мере одном травмированном человеке.



Российские войска ударили артиллерией по жилым домам в Гуляйполе / Фото телеграмму Запорожской ОВА

Обстрелы Запорожской области

28 мая российские бойцы прилетели в магазин и тюрьму. Основные силы захватчики сосредоточиваются в районах Орехова, Гуляйполя и Великой Новоселки Донецкой области.

В Орехове под обстрелы кафиров попала столовая для осужденных в тюрьме № 88 и автобус "БАЗ", принадлежащий местному жителю. В Преображенке россияне разрушили 2 дома и магазин, еще 6 домов повреждены.

В Малой Токмачке Пологовского района в результате артиллерийских обстрелов ранения получил местный житель.

Как прошли сутки на Запорожье

Минувшие сутки враг обстреливал позиции наших войск по всей линии столкновения, в районе населенных пунктов:

Гуляйпольского,

Васильевского,

Пологовского районов,

а также Донецкой области.

Для того чтобы выявить системы огня украинских подразделений, противник проводил воздушную разведку и вел контрбатарейную борьбу. В свою очередь наши искусные и храбрые воины продолжают с честью выполнять свои боевые задания и дают оккупантам достойный отпор,

– сказал Куртев.

Вчера Силы обороны Запорожского края ликвидировали 7 единиц личного состава врага и еще 12 были ранены. Кроме того, наши бойцы уничтожили:

1 вражеский танк,

1 артиллерийская установка,

2 боевые бронированные машины,

3 беспилотника,

4 единицы автомобильной техники,

5 минометов.

Спасибо нашим самым стойким, сильным и крепким защитникам и защитницам за еще одно новое воскресное утро и за свободное Запорожье.

Наступление ВСУ на Юге

На Южнобужском направлении украинские военные совершили наступательные действия. Следовательно, кафиры заняли оборону на невыгодных рубежах в районе населенного пункта Костромка.

Теперь захватчики опрокидывают резервы на угрожающие направления. Чтобы восполнить потери, россияне привлекли снятое с хранения устаревшее вооружение и военную технику, в частности танками Т-62 и БМП-1.

Также они обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Лиманы, Степная Долина, Луч, Партизаны, Красный Яр, Трудолюбовка и другие.