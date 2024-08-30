Об этом в эфире 24 Канала отметил начальник разведки артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко, добавив, что благодаря летней погоде, продолжительности светового дня, хорошим для полета погодным условиям и видимости враг активно использует БПЛА.

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Россияне ищут цели, чтобы ударить по позициям ВСУ

Назаренко отметил, что его собратья находятся в чрезвычайно сложных условиях из-за того, что очень уязвима логистика, враг пытается искать любые места и сбрасывать туда гранаты и другие боеприпасы, искать цели и применять высокоточную артиллерию.

Тенденция довольно пугающая, враг с каждым днем использует все больше и больше БПЛА. Они теперь пытаются еще и применять беспилотники с маленькой катушкой и проводом, к сожалению, эта катушка является защищенной от действия РЭБ,

– озвучил Назаренко.

Системы РЭБ – эффективная защита от противника

Военнослужащий рассказал, что сейчас открыт сбор на приобретение средств радиоэлектронной борьбы для его собратьев. Он пояснил, что РЭБ – это системы, которые отсоединяют связь от пункта управления пилота до самого его дрона.

У россиян преимущество по количеству боеприпасов. И вот один из способов защиты от действий врага – это системы РЭБ. Однако противник пытается обходить их, используя ретранслятор на дронах; коптеры, которые выступают в качестве антенн,

– подчеркнул Назаренко.

По его словам, в этих условиях нужны более мощные системы РЭБ на разных частотах, направленного и ненаправленного действия.

РЭБ – это защита для наших военных от вражеских "стай" коптеров со сбросами. Это защита для артиллерии, танков, военной техники,

– озвучил военнослужащий.

Приобщиться к сбору на приобретение системы РЭБ для разведки бригады НГУ "Рубеж" можно донатом на номер карты: 5375 4112 2193 7084.