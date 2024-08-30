Про це в етері 24 Каналу зауважив начальник розвідки артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко, додавши, що завдяки літній погоді, довготривалості світового дня, гарним для польоту погодним умовам та добрій видимості ворог активно використовує БПЛА.

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Росіяни шукають цілі, аби вдарити по позиціях ЗСУ

Назаренко наголосив, що його побратими перебувають в надзвичайно складних умовах через те, що дуже вразлива логістика, ворог намагається шукати будь-які місця та скидати туди гранати й інші боєприпаси, шукати цілі й застосовувати високоточну артилерію.

Тенденція доволі лякаюча, ворог з кожним днем використовує все більше й більше БПЛА. Вони тепер намагаються ще й застосовувати безпілотники з маленькою котушкою й проводом, на жаль, ця котушка є захищеною від дії РЕБ,

– озвучив Назаренко.

Системи РЕБ – дієвий захист від противника

Військовослужбовець розповів, що зараз триває збір на придбання засобів радіоелектронної боротьби для його побратимів. Він пояснив, що РЕБ – це системи, які від'єднують зв'язок від пункту управління пілота до самого його дрону.

В росіян перевага щодо кількості боєприпасів. І от один зі способів захисту від дій ворога – це системи РЕБ. Однак противник намагається обходити їх, використовуючи ретранслятор на дронах; коптери, які виступають в якості антен,

– наголосив Назаренко.

З його слів, в цих умовах потрібні потужніші системи РЕБ на різних частотах, направленої та ненаправленої дії.

РЕБ – це захист для наших військових від ворожих "зграй" коптерів зі скидами. Це є захист для артилерії, танків, військової техніки,

– озвучив військовослужбовець.

Долучитися до збору на придбання системи РЕБ для розвідки бригади НГУ "Рубіж" можна донатом на номер карти: 5375 4112 2193 7084.