Оккупанты решили сосредоточиться на захвате Донбасса. Там они планируют продвижение. Бои идут в некоторых прифронтовых городах.

Обратите внимание Россияне постоянно давят, но ВСУ держат оборону: какая ситуация в Попасной

Россия наращивает силы для большого наступления

Российские войска осуществляют большие штурмы при поддержке мощной авиации и артиллерии. При этом они продолжают наращивать логистические и командно-административные возможности, необходимые для масштабного наступления. Ведь оккупанты не добились никакого серьезного прорыва, а также не продемонстрировали никакой новой способности совершать несколько успешных одновременных наступлений.

Пока захватчикам удалось войти в прифронтовые города Рубежное и Попасная. А также добиться незначительного продвижения вокруг Изюма, но не обеспечили ни одного серьезного прорыва.

Оккупанты продолжают атаковать защитников Мариуполя. В этом городе они планируют 9 мая провести парад. Поэтому ради выполнения политической воли руководства готовы пойти на немалые жертвы в военном плане.