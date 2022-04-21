Окупанти вирішили зосередитися на захопленні Донбасу. Там вони планують просування. Бої йдуть в деяких прифронтових містах.

Варте уваги Росіяни постійно тиснуть, але ЗСУ тримають оборону: яка ситуація у Попасній

Росія нарощує сили для великого наступу

Російські війська здійснюють великі штурми за підтримки потужної авіації та артилерії. При цьому вони продовжують нарощувати логістичні та командно-адміністративні можливості, необхідні для більш масштабного наступу. Адже окупанти не досягли жодного серйозного прориву, а також не продемонстрували жодної нової здатності здійснювати кілька успішних одночасних наступів.

Поки загарбникам вдалося увійти в прифронтові міста Рубіжне та Попасна. А також досягти незначного просування навколо Ізюма, але не забезпечили жодного серйозного прориву.

Окупанти надалі атакують захисників Маріуполя. В цьому місті вони планують 9 травня провести парад, Тож заради виконання політичної волі керівництва готові піти на чималі жертви у воєнному плані.

Буде цікаво – коли росіяни можуть почати ширший наступ: дивіться відео