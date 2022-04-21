У Попасній наразі дуже важка ситуація. Про це розповів керівник міської військової адміністрації Микола Ханатов.

До теми Через обстріли росіян багатоповерхівки в Попасній "складаються": люди гинуть навіть в укриттях

Мирні жителі не можуть відійти від укриттів через ворожі обстріли

Ханатов розповів, що російські окупанти постійно тиснуть та хочуть прорвати оборону. Однак завдяки ЗСУ у них нічого не вдається. Водночас українські захисники, які боронять місто, потребують підтримки – військової та живою силою.

За словами голови МВА, загарбники вже частково захопили Попасну. Вони є не лише в приватному секторі, а й в багатоповерхівках.

Будівлі поліції вони вже захопили. Ситуація дуже важка. В Попасній залишаються цивільні. Вона навіть на декілька хвилин не можуть відійти від укриттів, бо постійні обстріли,

– зауважив Ханатов.

За його словами, у місті залишаються від 2 до 3 тисяч мирних жителів.

"Щодо евакуації…якщо це можна назвати так. Керівник газової служби, керівник водоканалу, вчитель самостійно сідають за кермо автівки або автобуса. Їдуть в Попасну з гуманітарною допомогою, яку ми отримуємо в обласній адміністрації", – розповів керівник МВА.

Ханатов додав, що на зворотному напрямку вони підбирають мирних жителів. Зокрема, 19 квітня майже 50 людей вмістилися в шкільний автобус, який розрахований лише на 23 місця.

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