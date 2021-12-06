Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач говорит, что Москва готова использовать военные методы, если увидит слабость Запада. Он подчеркнул, что существует реальная угроза проведения операции возле украинской границы.

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Но Россия сначала проверяет потенциальную реакцию западного мира, распространяя различные теории. Москва смотрит, как отреагирует мир – испугается ли, отреагируют ли люди, поддержат ли люди правление в своей собственной стране,

– сказал Пшидач.

Относительно аннексии Крыма польский дипломат сказал, что многие западные политики хотели бы принятия статуса-кво. Также он отметил, что сейчас украинская армия в другом состоянии подготовки к военному давлению.

Что такое статус-кво Термин означает оставить все так, как есть. В международном праве термин используют, чтобы обозначить любое фактическое или правовое положение, которое существует или существовало в прошлом, и которое хотят сохранить. Одним из условий возвращения Украине контроля над Крымом может быть сохранение статус-кво для людей, которые там будут жить в этот момент.

Что известно о войсках России на границе с Украиной

Россия продолжает наращивать военные силы на границе с Украиной. Об этом свидетельствуют фото со спутника, которые обнародовало издание Politico.

Официальные лица США и ЕС выражали обеспокоенность из-за накопления российских войск возле границ с Украиной. А западные СМИ писали и о потенциальном вторжении России на фоне усиления напряжения из-за мигрантов и поставок энергоносителей.

По мнению экспертов, цели Кремля не изменились. Одна из них – запугать Европу и оставить Украину один на один с врагом. Есть два момента, которые могут удержать президента России Владимира Путина от агрессии.

Как рассказывал капитан Андрей Рыженко, содержание почти 100-тысячной российской армии возле границы Украины стоит ориентировочно несколько миллионов долларов в сутки. Он считает, что это не слишком большие расходы.

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