Это фактически периметр города, сообщил глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк.

Кстати Враг закрепляется на взятых рубежах в Лимане, но понес потери на Северодонецком направлении

Горячие точки

По словам Стрюка, есть 2 горячие точки – возле гостиницы "Мир" и вблизи городской автостанции.

Пути выезда из города усложнены. Стрюк подчеркнул, что это очень опасно, но за последние дни удалось вывезти несколько человек. Правда, в Северодонецке еще остается около 13 тысяч человек.

Какая ситуация на Донбассе: последние новости

Сейчас главные боевые действия идут на Донбассе. Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что 95% региона оккупировано россиянами.

В Генштабе ВСУ 28 мая сообщили, что враг хочет окружить наши войска в районах Лисичанска и Северодонецка и выйти на административную границу Луганской области.

На Северодонецком направлении россияне при поддержке артиллерии наступали на Боровское. Однако захватчики понесли потери и отошли на ранее занятые позиции. Они проводят разведку района с целью выявления и подавления элементов огня украинских подразделений.

Кроме того, россияне обстреляли населенный пункт Синецкий. В Горном разрушили 9 домов, в Золотом и Лисичанске – по 4, в поселке Врубовка – 12, Ореховом – 2.

Гайдай предупредил , что от Северодонецка могут остаться только руины. Россияне обстреливают город непрерывно из всего возможного оружия. Чиновник также отметил, что россияне до сих пор находятся в гостинице "Мир", продолжаются бои. ВСУ делают все возможное, чтобы выбить оттуда кафиров.

Вглубь города они не могут продвинуться. Чиновник подчеркнул, что Северодонецк не отрезан, сообщение с городом есть. Трасса "Лисичанск – Бахмут" не контролируется россиянами, но проезд по ней опасен.

Наши защитники дают отпор агрессору. За минувшие сутки 27 мая на Донбассе отбили 8 атак врага, уничтожили 5 танков, 10 единиц боевой бронированной техники, 4 вражеских автомобиля и беспилотник типа "Орлан-10".

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