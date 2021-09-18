Відсутня конкуренція, адже до виборів не допущена відносно реальна опозиція, для чого створено, як юридичні запобіжники, так і ув'язнено публічних лідерів, або вичавлено з країни відносно самодостатніх потенційних кандидатів. Громадські організації загнані під плінтус та марковані іноземними агентами.

За темою Гібридна анексія і примусова паспортизація: як Путін використовує Донбас для виборів до Держдуми

Свободи слова також немає

Розмови про порушення не мають сенсу, бо порушеннями є відхилення від норми закону, букви міжнародних стандартів, належної практики. Свобода формування політичної волі не може бути забезпечена в умовах жорсткої адміністративної інженерії виборів. Громадяни можуть обирати з "меню", в якому лише одна страва під різними соусами.

Навіть для досить дипломатичних спостерігачів ОБСЄ-БДІПЛ створені такі умови, що вони змушені були відмовитись від місії. 5 моніторів від ПАРЄ на всю велику РФ є знущанням та не можуть давати достовірних оцінок процесу.

По-друге, ці вибори є переломними для нас. Масова паспортизація в Криму та на території окупованого Донбасу, залучення громадян до голосування дистанційно та онлайн є формою політичної анексії територій України та політичної інтеграції окремих районів Донецької та Луганської областей до російського політичного простору. Звісно, якщо мова про реальний ризик для життя людини, то не можна засуджувати за це мешканців непідконтрольних територій, бо життя є найвищою цінністю.

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Натомість не можна лояльно ставитися, як до регулярної події голосування в інших умовах. Це лише сприяє підвищенню ризику майбутніх бойових дій, коли Росія прийде остаточно захищати своїх громадян. Конституція РФ з останніми змінами про те, що її територія там, де її громадяни, тому це ведмежа послуга всім цивільним, які не хочуть більше війни з обох сторін лінії розмежування.

По-третє, "вибори" в РФ та електронне голосування лише доводять, що ця форма волевиявлення не придатна для держави, в якій є хоч мінімальний рівень недовіри до її інститутів. Сфальшувати будь-що, що не піддається публічному контролю можна в сотні рази простіше та швидше, ніж в дідівський паперовий спосіб.