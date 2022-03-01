К сожалению, в доме находились люди. Об этом во время вечернего обращения сообщила глава города Наталья Баласинович.

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Что известно о жертвах

По имеющейся у меня информации, есть 2 погибших и 3 пострадавших,

– рассказала она.

Раненых доставили в больницу. Баласинович призвала людей оставаться в укрытиях, ведь это может сберечь жизнь.

Берегите себя, сохраняйте спокойствие. Это ужасное горе. У меня просто нет слов,

– добавила она.

В соседней Калиновке обстреляли частные дома

По информации соседней общины в поселке Калиновка, в результате ракетного удара россияне разрушили 3 частных дома. Информации о жертвах пока нет.