На жаль, у будинку перебували люди. Про це під час вечірнього звернення повідомила очільниця міста Наталія Баласинович.

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Що відомо про жертв

За наявною наразі мені інформацією, є 2 загиблих та 3 постраждалих,

– розповіла вона.

Поранених доставили до лікарні. Баласинович закликала людей залишатися в укриттях, адже це може зберегти життя.

Бережіть себе, зберігаймо спокій. Це страшне горе. В мене просто немає слів,

– додала вона.

У сусідній Калинівці обстріляли приватні будинки

За інформацією сусідньої громади в селищі Калинівка, внаслідок ракетного удару росіяни зруйнували 3 приватних будинки. Інформації по жертвах наразі немає.