Фейковый сюжет

В ведомстве сообщают, что в постановочном сюжете говорится, что гвардейцы якобы добровольно сдались сами без боя и теперь вместе несут службу.

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Доказательства, что это ложь

Военнослужащие Нацгвардии не открывали огонь и не вели бой в день захвата 24 февраля 2022 только потому, чтобы не создавать угрозы и не нарушать статей конвенции МАГАТЭ, в соответствии с которыми атомные электростанции могут быть объектами военной агрессии.

Российские военные выставили ультиматум, угрожая минированием и подрывами отдельных объектов инфраструктуры важного ядерного объекта ЧАЭС. Поскольку украинские гвардейцы там единственные, кто понимаю, каким образом обеспечить правильную охрану объекта, российские военные пытаются изучать особенности этой работы и создают фейки о "общей охране",

– говорится в сообщении МВД.

На видео также есть кадры, где закадровый голос рассказывает о "добровольной сдаче гвардейцев", а видеоряд – это люди в другой форме, персонал ВОХР. Эти люди не являются военнослужащими НГУ и, судя по видео, даже по возрасту не отвечают требованиям, по которым проходит отбор в подразделения НГУ, охраняющие АЭС. А в ВОХР берут в основном людей, имеющих уже пенсионный стаж. Далее следует серия постановочных кадров для красивой картинки, которые не отражают модель несения службы на АЭС, а только создают визуализацию для сюжета. Цель дезинформации Напомним, что Государственное агентство ядерного регулирования Украины проинформировало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о потере контроля над ядерными и радиационными объектами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в результате военного нападения. Чтобы избежать санкций, Россия готовит сюжеты о том, что там все под контролем и безопасно. Оккупанты шантажируют своими действиями весь мир Согласно сообщению ДИЯРУ, в результате нападения все объекты ДСП ЧАЭС, расположенные в зоне отчуждения, а именно хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-1 и ХОЯТ-2), новый безопасный конфайнмент объекта "Укрытие" и блоки № 1, 2,3 ЧАЭС взяли под контроль вооруженные силы РФ еще 24 февраля.

Возле населенного пункта Водяное Запорожской области войска РФ демонстративно разместили БМ "Град". Это примерно в 20 км от Запорожской АЭС. Враг пытается пройти в сторону Энергодара.

Обращаем внимание международных партнеров и организаций на попытки войск РФ захватить атомные электростанции в Украине и на их попытки демонстративно наращивать свое присутствие и технику поблизости,

подчеркнули в министерстве.

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