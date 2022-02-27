Фейковий сюжет

У відомстві повідомляють, що в постановочному сюжеті йдеться, що гвардійці нібито добровільно здалися самі без бою і тепер разом несуть службу.

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Докази, що це брехня

Військовослужбовці Нацгвардії не відкривали вогонь і не вели бій у день захоплення 24 лютого 2022 року лише тому, щоб не створювати загрози і не порушувати статей конвенції МАГАТЕ, відповідно до яких атомні електростанції можуть бути об'єктами військової агресії.

Російські військові виставили ультиматум, погрожуючи мінуванням і підривами окремих об’єктів інфраструктури важливого ядерного об’єкта ЧАЕС. Оскільки українські гвардійці там єдині, хто розумію яким чином забезпечити правильну охорону об’єкту, російські військові намагаються вивчати особливості цієї роботи і створюють фейки про "спільну охорону",

– йдеться в повідомленні МВС.

На відео також є кадри, де закадровий голос розповідає про "добровільну здачу гвардійців" а відеоряд – це люди в іншій формі, персонал ВОХР. Ці люди не є військовослужбовцями НГУ і судячи з відео навіть за віком не відповідають вимогам, за якими проходить відбір у підрозділи НГУ, які охороняють АЕС. А до ВОХР беруть в основному людей, що мають вже пенсійний стаж. Далі йде серія постановочних кадрів для красивої картинки, які не відображають модель несення служби на АЕС, а лише створюють візуалізацію для сюжету. Мета дезінформації Нагадаємо, що Державне агентство ядерного регулювання України поінформувало Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про втрату контролю над ядерними та радіаційними об'єктами в зоні відчуження Чорнобильської АЕС унаслідок військового нападу. Аби уникнути санкцій, Росія готує сюжети про те, що там все під контролем та безпечно. Окупанти шантажують своїми діями весь світ Згідно з повідомленням ДІЯРУ, внаслідок нападу всі об'єкти ДСП ЧАЕС, розташовані в зоні відчуження, а саме сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1 та СВЯП-2), новий безпечний конфайнмент об'єкта "Укриття" та блоки №№ 1,2,3 ЧАЕС взяли під контроль збройні сили РФ ще 24 лютого.

Біля населеного пункту Водяне Запорізької області війська РФ демонстративно розмістили БМ "Град". Це приблизно за 20 км від Запорізької АЕС. Ворог намагається пройти в сторону Енергодару.

Звертаємо увагу міжнародних партнерів та організацій на намагання військ РФ захопити атомні електростанції в Україні та на їх намагання демонстративно нарощувати свою присутність та техніку поблизу,

– наголосили у міністерстві.

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