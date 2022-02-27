Про це повідомили на офіційній сторінці пропагандистського каналу 27 лютого. Керівництво Sputnik обурливо поставились до ситуації.

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Пропагандисти Sputnik цинічно написали: "Напевно, fake news там більш потрібні". Очевидно, вони були не зовсім у захваті від блокування їхнього YouTube-каналу в Україні.

До слова, вчора 26 лютого, Мінкульт звернувся з листом до YouTube з проханням заблокувати російські телеканали на сервісі. З таким же проханням Україна звернулася до ЄС.

Тим часом інстаграм почав маркувати російські прокремлівські ЗМІ.

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