Інформація, яку транслюють на російських телеканалах, є небезпечною для інформаційного простору всього світу. Про це заявив міністр Олександр Ткаченко.

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Які канали просять заблокувати

"Первый канал",

"Звезда",

"ТНТ",

"Россия сегодня",

"Рен ТВ" та інші.

Всі вони – інструменти російської пропаганди, на яких транслюються фейки та дезінформація Кремля,

– наголосив Ткаченко.

У листі до YouTube міністр зазначив, що Росія веде проти України не лише фізичну війну, а й інформаційну. Агресор поширює відверту брехню та дезінформацію про через пропагандистські канали.

"Сподіваємося на вашу швидку та конкретну відповідь. Блокуючи кремлівську машину брехні, ви зробите великий внесок у сповільнення вторгнення Кремля в Україну", – підкреслив урядовець.

Він додав, що підтримка YouTube необхідна для виживання української нації.

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