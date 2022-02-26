Інформація, яку транслюють на російських телеканалах, є небезпечною для інформаційного простору всього світу. Про це заявив міністр Олександр Ткаченко.
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Які канали просять заблокувати
- "Первый канал",
- "Звезда",
- "ТНТ",
- "Россия сегодня",
- "Рен ТВ" та інші.
Всі вони – інструменти російської пропаганди, на яких транслюються фейки та дезінформація Кремля,
– наголосив Ткаченко.
У листі до YouTube міністр зазначив, що Росія веде проти України не лише фізичну війну, а й інформаційну. Агресор поширює відверту брехню та дезінформацію про через пропагандистські канали.
"Сподіваємося на вашу швидку та конкретну відповідь. Блокуючи кремлівську машину брехні, ви зробите великий внесок у сповільнення вторгнення Кремля в Україну", – підкреслив урядовець.
Він додав, що підтримка YouTube необхідна для виживання української нації.
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