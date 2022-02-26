У Генштабі ЗСУ зауважили, що частина російської бронетехніки не може пересуватися.
Важливо Ласкаво просимо у пекло: в акваторії Чорного моря ЗСУ знищили російський винищувач Су-30 СМ
Все через те, що в російських окупантів скінчилося паливо.
Якщо сирен не було, а були лише залпи – це вихід нашої артилерії, яка знищує ворожу бронетехніку,
– пояснили у ЗСУ.
Варто наголосити, що по всій Україні сигналами тривоги можуть виступати церковні дзвони.
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