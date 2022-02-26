У Генштабі ЗСУ зауважили, що частина російської бронетехніки не може пересуватися.

Важливо Ласкаво просимо у пекло: в акваторії Чорного моря ЗСУ знищили російський винищувач Су-30 СМ

Все через те, що в російських окупантів скінчилося паливо.

Якщо сирен не було, а були лише залпи – це вихід нашої артилерії, яка знищує ворожу бронетехніку,

– пояснили у ЗСУ.

Варто наголосити, що по всій Україні сигналами тривоги можуть виступати церковні дзвони.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.