В Генштабе ВСУ отметили, что часть российской бронетехники не может передвигаться.

Важно Добро пожаловать в ад: в акватории Черного моря ВСУ уничтожили российский истребитель Су-30 СМ

Все из-за того, что у российских оккупантов закончилось топливо.

Если сирен не было, а были только залпы – это выход нашей артиллерии, которая уничтожает вражескую бронетехнику,

– пояснили в ВСУ.

Стоит отметить, что по всей Украине сигналами тревоги могут выступать церковные колокола.

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