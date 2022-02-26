В Генштабе ВСУ отметили, что часть российской бронетехники не может передвигаться.
Важно Добро пожаловать в ад: в акватории Черного моря ВСУ уничтожили российский истребитель Су-30 СМ
Все из-за того, что у российских оккупантов закончилось топливо.
Если сирен не было, а были только залпы – это выход нашей артиллерии, которая уничтожает вражескую бронетехнику,
– пояснили в ВСУ.
Стоит отметить, что по всей Украине сигналами тревоги могут выступать церковные колокола.
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