Информация, которую транслируют на российских телеканалах, опасна для информационного пространства всего мира. Об этом заявил министр Александр Ткаченко.

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Какие каналы просят заблокировать

  • "Первый канал",
  • "Звезда",
  • "ТНТ",
  • "Россия сегодня",
  • "Рен ТВ" и другие.

Все они – инструменты российской пропаганды, на которых транслируются фейки и дезинформация Кремля,
– подчеркнул Ткаченко.

В письме к YouTube министр отметил, что Россия ведет против Украины не только физическую войну, но и информационную. Агрессор распространяет откровенную ложь и дезинформацию через пропагандистские каналы.

"Надеемся на ваш скорый и конкретный ответ. Блокируя кремлевскую машину лжи, вы внесете большой вклад в замедление вторжения Кремля в Украину", – подчеркнул чиновник.

Он добавил, что поддержка YouTube необходима для выживания украинской нации.

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