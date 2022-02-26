Информация, которую транслируют на российских телеканалах, опасна для информационного пространства всего мира. Об этом заявил министр Александр Ткаченко.
Советуем Если слышны залпы без сирен, это выход нашей артиллерии, – Генштаб
Какие каналы просят заблокировать
- "Первый канал",
- "Звезда",
- "ТНТ",
- "Россия сегодня",
- "Рен ТВ" и другие.
Все они – инструменты российской пропаганды, на которых транслируются фейки и дезинформация Кремля,
– подчеркнул Ткаченко.
В письме к YouTube министр отметил, что Россия ведет против Украины не только физическую войну, но и информационную. Агрессор распространяет откровенную ложь и дезинформацию через пропагандистские каналы.
"Надеемся на ваш скорый и конкретный ответ. Блокируя кремлевскую машину лжи, вы внесете большой вклад в замедление вторжения Кремля в Украину", – подчеркнул чиновник.
Он добавил, что поддержка YouTube необходима для выживания украинской нации.
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