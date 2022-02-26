Информация, которую транслируют на российских телеканалах, опасна для информационного пространства всего мира. Об этом заявил министр Александр Ткаченко.

Советуем Если слышны залпы без сирен, это выход нашей артиллерии, – Генштаб

Какие каналы просят заблокировать

"Первый канал",

"Звезда",

"ТНТ",

"Россия сегодня",

"Рен ТВ" и другие.

Все они – инструменты российской пропаганды, на которых транслируются фейки и дезинформация Кремля,

– подчеркнул Ткаченко.

В письме к YouTube министр отметил, что Россия ведет против Украины не только физическую войну, но и информационную. Агрессор распространяет откровенную ложь и дезинформацию через пропагандистские каналы.

"Надеемся на ваш скорый и конкретный ответ. Блокируя кремлевскую машину лжи, вы внесете большой вклад в замедление вторжения Кремля в Украину", – подчеркнул чиновник.

Он добавил, что поддержка YouTube необходима для выживания украинской нации.