В Генштабе заявили о систематических боях с российской авиацией

Российская авиация несет едва ли не самую большую угрозу Украине, из-за чего наше государство добивается закрытия неба. НАТО отказывается защищать украинское небо, поэтому наши военные вынуждены сбивать российские самолеты и вертолеты.

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В Генштабе заявили о систематических боях с российской авиацией, во время которых отражают воздушные удары противника.

Сообщается, что на 4 марта российские захватчики уже потеряли 37 самолетов и 37 вертолетов.

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