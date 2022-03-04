У Генштабі заявили про систематичні бої з російською авіацією

Російська авіація несе чи не найбільшу загрозу Україні, через що наша держава добивається закриття неба. НАТО відмовляється захищати українське небо, тому наші військові вимушені збивати російські літаки та вертольоти.

До теми Будемо працювати із західними партнерами і вийдемо на концепцію закритого неба, – Подоляк

У Генштабі заявили про систематичні бої з російською авіацією, під час яких здійснюють відбиття повітряних ударів противника.

Повідомляється, що станом на 4 березня російські загарбники вже втратили 37 літаків та 37 вертольотів.

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