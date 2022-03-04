Закриття неба змінить ситуацію з війною в Україні

Подоляк в ефірі одного з телеканалів пояснив, що закриття неба потрібне для того, щоб зупинити війну. За його словами, це допоможе зменшити проблеми в цивільного населення.

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Радник голови Офісу президента закликав, щоб всі говорили про потребу закритого неба. Потрібно, щоб у небі над Україною не було крилатих ракет та ударної авіації.

Якщо ми розв'яжемо це питання протягом одного – двох днів, то ви побачите, як суттєво зміниться ситуація,

– заявив Подоляк.

Він пояснив, що через закрите небо люди будуть розуміти, що зверху на них не впадуть ракети. Подоляк додав, що із сухопутними військами Росії "можна працювати".

Україна працюватиме із західними партнерами

Україна хоче збільшити тиск західних партнерів, з яким працює над концепцію закритого неба

Будемо працювати із західними партнерами, щоб збільшити їх тиск, і вийдемо на концепцію закритого неба. Це ключове,

– заявив Подоляк.

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