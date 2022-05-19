Цель рашистов – испепелить Украину

И такую участь российские zондеркоманды приготовили всему Донбассу. Весь регион собираются превратить в такие же сгоревшие руины. Город за городом.

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Оккупанты превратили жизнь жителей Луганщины в ад / Фото из телеграм-канала Сергея Гайдая

В чем смысл такого "освобождения" вряд ли кто-нибудь может объяснить. Похоже, что россиянам нравится сам факт уничтожения украинских городов.

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