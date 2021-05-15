Как российские звезды взбунтовались против Путина
"Вчера была среда, сегодня понедельник". Российские музыканты опубликовали петицию с требованием к властям перестать давить на музыкантов, несогласных с тем, что происходит в стране.
Источник:телеграм СерпомПо
В нашей системе петиции, не оказывая влияния на действия начальства, имеют другую важную функцию – демонстрировать обществу, что происходит, показывать ему, что идеи способны объединять людей.
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Власти могут, конечно, запрещать концерты, преследовать музыкантов за их политические взгляды, т.е. "бить по карману", но это мало что изменит.
Дело даже не в оппозиционных политических текстах, а в том, что настоящая музыка выражает происходящее как бы сама собой, и совершенно не обязательно в политической форме.
В СССР в песнях Окуджавы или Высоцкого не было политического протеста, но сам их ритм, тексты были противны радостному официозу (Это очень метко описал Леонид Баткин). То же с песнями "Кино", "Аквариума", "Машины времени". Искусство, как раз показывает, раньше, чем политика, разрушение существующего порядка.
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Среди подписавших петицию – Алексей Кортнев, участник "Несчастного случая".
Абсурд происходящего в стране сегодня отлично передан в их старой песне "Овощное танго". Вот, например, описание той части нашего общества, которая поддерживает начальство, несмотря ни на что.
И, конечно, вот эти замечательные слова:
Тип идеального подданного идиота, которого желало бы видеть российское начальство под своими ногами, описан точно.
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