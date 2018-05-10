Российские банки и компании в Украине могут национализировать: в Раде появился законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагают национализировать имущество российских государственных компаний и банков.

Соответствующий законопроект №8340 зарегистрирован на сайте Верховной Рады 8 мая.

Читайте также: Кто попадет в черный список украинских санкций против РФ

Его инициатором выступил нардеп от БПП Роман Зварыч, который только 17 апреля составил присягу депутата.

В случае принятия этого проекта закона будут внесены изменения в Закон "О санкциях".

В пояснительной записке к документу говорится, что "государство должно соответствующим образом реагировать на действия лиц, осуществляющих террористическую деятельность, создает угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины".

Среди мер, которые предлагают принять согласно этому законопроекту, в частности, прекращение деятельности российских компаний на территории Украины и их передача в государственную собственность.

На законодательном уровне введение именно таких секторальных санкций не урегулировано,

– говорится в объяснении авторов законопроекта.

Законопроект о национализации российских компаний в Украине зарегистрировали в Раде

Ранее в Кабмине поддержали введение санкций против российских издательств. 1 января 2017 года вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания". Документом запрещается ввоз в Украину издательской продукции, которая по содержанию направлена ​​на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти и др.