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Российские банки и компании в Украине могут национализировать: в Раде появился законопроект

340 Читати новину українською
Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины / 24 Канал

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагают национализировать имущество российских государственных компаний и банков.

Соответствующий законопроект №8340 зарегистрирован на сайте Верховной Рады 8 мая.

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Его инициатором выступил нардеп от БПП Роман Зварыч, который только 17 апреля составил присягу депутата.

В случае принятия этого проекта закона будут внесены изменения в Закон "О санкциях".

В пояснительной записке к документу говорится, что "государство должно соответствующим образом реагировать на действия лиц, осуществляющих террористическую деятельность, создает угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины".

Среди мер, которые предлагают принять согласно этому законопроекту, в частности, прекращение деятельности российских компаний на территории Украины и их передача в государственную собственность.

На законодательном уровне введение именно таких секторальных санкций не урегулировано,
–  говорится в объяснении авторов законопроекта.

Рада Законопроект санкції

Законопроект о национализации российских компаний в Украине зарегистрировали в Раде

Ранее в Кабмине поддержали введение санкций против российских издательств. 1 января 2017 года вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания". Документом запрещается ввоз в Украину издательской продукции, которая по содержанию направлена ​​на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти и др.

Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада Санкции Законопроект Законодательство
Источник: 24 Канал
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