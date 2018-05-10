Російські банки та компанії в Україні можуть націоналізувати: в Раді з'явився законопроект

У Верховній Раді зареєстрований законопроект, яким пропонують націоналізувати майно російських державних компаній та банків.

Відповідний законопроект №8340 зареєстрований на сайті Верховної Ради 8 травня.

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Його ініціатором виступив нардеп від БПП Роман Зварич, який лише 17 квітня склав присягу депутата.

У разі ухвалення цього проекту закону будуть внесені зміни до Закону "Про санкції".

У пояснювальній записці до документу йдеться, що "держава повинна відповідним чином реагувати на дії осіб, які здійснюють терористичну діяльність, що створює загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України".

Серед заходів, які пропонують вжити згідно з цим законопроектом, зокрема, припинення діяльності російських компаній на території України та їхня передача у державну власність.

На законодавчому рівні запровадження саме таких секторальних санкцій не врегульовано,

– йдеться у поясненні авторів законопроекту.



Законопроект про націоналізацію російських компаній в Україні зареєстрували у Раді

Раніше у Кабміні підтримали введення санкції проти російських видавництв. 1 січня 2017 року набув чинності закон "Про внесення змін у деякі закони України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту". Документом забороняється ввезення в Україну видавничої продукції, яка за змістом спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади тощо.