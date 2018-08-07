Российские хакеры атаковали сайт кандидатки в Конгресс США

Кандидатка в Конгресс США от Демократической партии Табита Иснер заявила о хакерской атаке на ее сайт.

Как сообщает агентство АР, по словам Иснер атака осуществлялась российскими хакерами, так как большинство атак было совершено с российских IP-адресов. В июле всего за два дня было зафиксировано около 1,4 тысячи попыток взломать сайт.

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Кандидатка сообщила об атаках в ФБР и Комитет по выборам в Конгресс Демократической партии. Отмечается, что в офисе ФБР информацию о расследовании не подтвердили и не опровергли.

В агентстве добавляют, что атаки произошли после того, как в начале этого года руководители служб разведки предупредили о том, что Россия до сих пор заинтересована в срыве американских выборов.