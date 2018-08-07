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Російські хакери атакували сайт кандидатки у Конгрес США

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Російські хакери атакували сайт Табіти Існер
Російські хакери атакували сайт Табіти Існер / radiosvoboda

Кандидатка у Конгрес США від Демократичної партії Табіта Існер заявивла про хакерську атаку на її сайт.

Як повідомляє агентство АР, за словами Існер атака здійснювалася російськими хакерами, так як більшість атак було вчинено з російських IP-адрес. У липні лише за два дні було зафіксовано близько 1,4 тисяча спроб зламати сайт.

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Кандидатка повідомила по атаки у ФБР і Комітет з виборів до Конгресу Демократичної партії. Зазначається, що в офісі ФБР інформацію про розслідування не підтвердили і не спростували.

У агентстві додають, що атаки сталися після того, як на початку цього року керівники служб розвідки попередили про те, що Росія досі зацікавлена у зриві американських виборів.

Теги: Новини США Хакерська атака Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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