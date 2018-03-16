Российские хакеры могут отключить энергосистемы Европы и Америки, – минобороны США

Белый дом обвинил Россию в совершении серии кибератак на американские и европейские энергосистемы. Оборонные ведомства США владеют информацией о том, что в случае очередного нападения прокремлевские хакеры могут вывести из строя критически важную инфраструктуру Запада.

Об этом сообщает The New York Times.

Читайте также: Кибератака на Украину: в Москве прокомментировали все обвинения

Согласно отчету Министерства внутренней безопасности США, киберпреступники проникли в компьютеры, которые имеют доступ к системам контроля электростанций, однако пока отключить работу систем они не пытались.

Насколько мы можем видеть, они там (в компьютерах, связанных с промышленной инфраструктурой контроля – "24") были. У них есть возможность отключить блок питания. Не хватает только какого-нибудь политического стимула,

– заявил директор Symantec по технологиям безопасности Эрик Чен.

Как отмечается, атаку могла совершить другая хакерская группировка, отличная от тех, которые занимались вмешательством в президентские выборы в США.

"Это означает, что одновременно проводилось не менее трех отдельных киберопераций России против США. Одна была сфокусирована на похищении документов Национального комитета Демократической партии и других политических групп. Другая, осуществленная петербургской "фабрикой троллей", известной как "Агентство интернет-исследований", использовала соцсети, чтобы распространять дезинформацию и искажать общественное мнение. Третье из усилий было направлено на проникновение в инфраструктуру американских и европейских стран", – говорится в статье.

Издание отмечает, что кибератаки усилились через три месяца после вступления на пост Дональда Трампа. Американские чиновники и эксперты раскрыли ряд нападений, направленных на энергетический сектор, водное хозяйство, авиационную отрасль и критически важные предприятия, в том числе АЭС. В июне Министерство внутренней безопасности и ФБР информировали компании об атаках, но не обвинили в нападениях Россию.

Читайте также: Россия возглавила рейтинг мировых киберпреступников

Что такое кибератака? Это совокупность действий хакеров или вредоносных программ, направленных на получение информационных данных или вывод из строя удаленного компьютера или целых систем.