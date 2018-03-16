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Російські хакери можуть відключити енергосистеми Європи та Америки, – міноборони США

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Російські хакери спроможні вивести з ладу енергосистеми США та ЄС
Російські хакери спроможні вивести з ладу енергосистеми США та ЄС / Cyberwar.news

Білий дім звинуватив Росію у здійсненні серії кібератак на американські і європейські енергосистеми. Оборонні відомства США володіють інформацією про те, що в разі чергового нападу прокремлівські хакери можуть вивести з ладу критично важливу інфраструктуру Заходу.

Про це повідомляє The New York Times.

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Згідно зі звітом Міністерства внутрішньої безпеки США, кіберзлочинці проникли в комп'ютери, які мають доступ до систем контролю електростанцій, однак поки відключити роботу систем вони не намагалися.

Наскільки ми можемо бачити, вони там (у комп'ютерах, пов'язаних із промисловою інфраструктурою контролю – "24") були. У них є можливість відключити блок живлення. Бракує тільки якогось політичного стимулу,
– заявив директор Symantec із питань технологій безпеки Ерік Чен.

Як зазначається, атаку могло вчинити інше хакерське угруповання, відмінне від тих, які займалися втручанням у президентські вибори у США.

"Це означає, що одночасно проводилося не менше трьох окремих кібероперацій Росії проти США. Одна була сфокусована на викраденні документів Національного комітету Демократичної партії й інших політичних груп. Інша, здійснена петербурзькою "фабрикою тролів", відомою як "Агентство інтернет-досліджень", використовувала соцмережі, щоб поширювати дезінформацію і викривлювати суспільну думку. Третє із зусиль було спрямоване на проникнення в інфраструктуру американських і європейських країн", – йдеться у статті.

Видання зауважує, що кібератаки посилилися через три місяці після вступу на посаду Дональда Трампа. Американські чиновники та експерти розкрили низку нападів, спрямованих на енергетичний сектор, водне господарство, авіаційну галузь і критично важливі підприємства, в тому числі АЕС. У червні Міністерство внутрішньої безпеки і ФБР інформували компанії про атаки, але не звинуватили у нападах Росію.

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Що таке кібератака? Це сукупність дій хакерів або ж шкідливих програм, спрямованих на отримання інформаційних даних або виведення з ладу віддаленого комп'ютера чи цілих систем.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини США хакери Хакерська атака Кібербезпека Енергетика Розслідування
Джерело: 24 Канал
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