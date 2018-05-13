Российские оккупационные силы на Донбассе использовали новое вооружение, – ООС

Российские оккупационные силы на Донбассе применяют новые коварные образцы вооружения. Позиции украинских морских пехотинцев были обстреляны новейшими реактивными снарядами. Они имели усиленную фугасную начинку, и оставили за собой большие воронки.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

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После обстрела по нашим позициям мы обнаружили хвостовики ракет, которые не присущи обычным боеприпасам. В отличие от советских образцов, которые ранее использовали российско-оккупационные войска, эти хвостовики имели совсем другой вид и крепления. Также нашли обломки с соответствующей маркировкой,

– передают в штабе ООС слова матроса Руслана.

Отмечается, что все обломки после обстрела военнослужащие тщательно собрали и отдали в специализированную лабораторию для проведения соответствующих экспертиз.

В штабе ООС добавляют, что кроме обстрелов, российско-оккупационные войска проводят массовое минирование запрещенными боеприпасами украинской земли. Не новинкой являются противопехотные мины, которые изготавливаются лишь страной-агрессором. Кроме этого, российские диверсионные группы проводят массовое минирование домов и троп в украинских селах, которые временно находятся в так называемых "серых зонах".

"Подарочки" враги оставляют привязанными к двери обычных сельских домов. Цель их проста. Обычный человек возвращается домой, чтобы просто посмотреть, в каком состоянии дом, – и погибает. Сразу же все псевдоинформационные ресурсы так называемой ОРДЛО начнут кричать об убийстве украинскими военными. Оккупационные войска любят минировать дома, кладбища, колодцы. Именно те места, куда обязательно придут мирные граждане", – добавляют военные.