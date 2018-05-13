21:21
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Российские оккупационные силы на Донбассе использовали новое вооружение, – ООС

1982 Читати новину українською
Позиции украинских морских пехотинцев были обстреляны новейшими реактивными снарядами
Позиции украинских морских пехотинцев были обстреляны новейшими реактивными снарядами / dniprograd.org

Российские оккупационные силы на Донбассе применяют новые коварные образцы вооружения. Позиции украинских морских пехотинцев были обстреляны новейшими реактивными снарядами. Они имели усиленную фугасную начинку, и оставили за собой большие воронки.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Читайте также: Что дала смена формата операции на Донбассе: объяснение штаба ООС

После обстрела по нашим позициям мы обнаружили хвостовики ракет, которые не присущи обычным боеприпасам. В отличие от советских образцов, которые ранее использовали российско-оккупационные войска, эти хвостовики имели совсем другой вид и крепления. Также нашли обломки с соответствующей маркировкой,
– передают в штабе ООС слова матроса Руслана.

Отмечается, что все обломки после обстрела военнослужащие тщательно собрали и отдали в специализированную лабораторию для проведения соответствующих экспертиз.

В штабе ООС добавляют, что кроме обстрелов, российско-оккупационные войска проводят массовое минирование запрещенными боеприпасами украинской земли. Не новинкой являются противопехотные мины, которые изготавливаются лишь страной-агрессором. Кроме этого, российские диверсионные группы проводят массовое минирование домов и троп в украинских селах, которые временно находятся в так называемых "серых зонах".

"Подарочки" враги оставляют привязанными к двери обычных сельских домов. Цель их проста. Обычный человек возвращается домой, чтобы просто посмотреть, в каком состоянии дом, – и погибает. Сразу же все псевдоинформационные ресурсы так называемой ОРДЛО начнут кричать об убийстве украинскими военными. Оккупационные войска любят минировать дома, кладбища, колодцы. Именно те места, куда обязательно придут мирные граждане", – добавляют военные.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины Операция Объединенных сил Оружие
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сегодня, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 255
Україну чекають пожежі
сегодня, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 437
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сегодня, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1256
Как провести в парламент большинство представителей общества, а не олигархов
сегодня, 15:00 Как провести в парламент большинство представителей общества, а не олигархов
Єгор Соболєв 214
Сколько детей у знаменитостей? Тест
сегодня, 14:07 Сколько детей у знаменитостей? Тест
202
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук