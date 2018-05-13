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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Російські окупаційні сили на Донбасі використали нове озброєння, – ООС

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Позиції українських морських піхотинців були обстріляні новітніми реактивними снарядами
Позиції українських морських піхотинців були обстріляні новітніми реактивними снарядами / dniprograd.org

Російські окупаційні сили на Донбасі застосовують нові підступні зразки озброєння. Позиції українських морських піхотинців були обстріляні новітніми реактивними снарядами. Вони мали посилене фугасне начиння, та залишили за собою великі вирви.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.

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Після обстрілу по наших позиціях ми виявили хвостовики ракет, які не притаманні звичайним боєприпасам. На відміну від радянських зразків, які раніше використовували російсько-окупаційні війська, ці хвостовики мали зовсім інший вигляд та кріплення. Також знайшли уламки з відповідним маркуванням,
– передають у штабі ООС слова матроса Руслана.

Зазначається, що всі уламки після обстрілу військовослужбовці ретельно позбирали та віддали в спеціалізовану лабораторію для проведення відповідних експертиз.

У штабі ООС додають, що крім обстрілів, російсько-окупаційні війська проводять масове мінування забороненими боєприпасами української землі. Не новинкою є протипіхотні міни, які виготовляються лише країною-агресором. Окрім цього, російські диверсійні групи проводять масове мінування будинків та стежок в українських селах, що тимчасово знаходяться у так званих "сірих зонах".

"Подаруночки" вороги залишають прив’язаними до дверей звичайних сільських будинків. Мета їх проста. Пересічна людина повертається додому, щоб просто подивитись, в якому стані будинок, – і гине. Відразу ж всі псевдоінформаційні ресурси так званої ОРДЛО почнуть кричати про вбивство українськими військовими. Окупаційні війська люблять мінувати будинки, цвинтарі, криниці. Саме ті місця, куди обов’язково прийдуть цивільні громадяни", – додають військові.

 

Теги: Новини України Новини політики Збройні Сили України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Зброя
Джерело: 24 канал
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