Российские оккупанты планировали провести "сбор резервистов" на Донбассе

Российско-оккупационная администрация решила провести "сбор резервистов" на оккупированных территориях. Однако в ответ получила угрозы физической расправы

Представители так называемых "военкоматов ЛНР" пытались собрать на "сборы резервистов" около 200 шахтеров угольного предприятия "Свердловантрацит". В результате, несмотря на обещания оплаты пребывания на "собрании" в размере 500 рублей в сутки, шахтеры отказались ехать на "собрание" и угрожали физической расправой представителям "военкоматов". Об этом сообщает "Информационное сопротивление".

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Аналогичная ситуация возникла и на предприятии "Ровенькиантрацит" и других шахтах угольной промышленности в оккупированных районах Донбасса.