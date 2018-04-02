Російські окупанти планували провести "збір резервістів" на Донбасі: шахтарі дали гідну відсіч

Російсько-окупаційна адміністрація вирішила провести "збір резервістів" на окупованих територіях. Однак у відповідь отримала погрози фізичної розправи

Представники так званих "військкоматів ЛНР" намагалися забрати на "збори резервістів" близько 200 шахтарів вугільного підприємства "Свердловантрацит". У результаті, не дивлячись на обіцянки оплати перебування на "зборах" в розмірі 500 рублів на добу, шахтарі відмовилися їхати на "збори" і погрожували фізичною розправою представникам "військкоматів". Про це повідомляє "Інформаційний спротив".

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Аналогічна ситуація виникла і на підприємстві "Ровенькиантрацит" та інших шахтах вугільної промисловості в окупованих районах Донбасу.