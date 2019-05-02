Российские оккупанты ранили двух украинских военных на Донбассе

С начала суток пророссийские боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов двое украинских военных получили ранения.

Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений вооружением боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг восемь раз обстрелял позиции наших защитников вблизи городов Авдеевка, Марьинка, а также вблизи населенных пунктов Широкино, Павлополь и в районе села Лебединское.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" пророссийские боевики обстреляли позиции Объединенных сил у населенных пунктов Новолуганское, Новозвановка и Луганское.

Двое украинских военнослужащих получили ранения, поэтому подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника пока уточняются.

Российские оккупанты обстреляли жилые дома в Авдеевке. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет, но вследствие обстрелов значительно повреждены помещения.