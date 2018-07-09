Российские оккупанты сообщают о сотнях артефактов, найденных в скифском некрополе в Крыму

Во время строительства севастопольского участка трассы "Таврида" русские оккупанты на полуострове обнаружили скифский некрополь. Во время его раскопок были обнаружены сотни ценных артефактов.

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает "Крым.Реалии".

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То, как некрополь сохранился, – впечатляет. Огромное количество погребального инвентаря поможет представить, как выглядели другие некрополи полуострова, которые подверглись ограблению. Анализ погребального инвентаря и полевой документации приведет к еще не одному археологическому открытию,

– рассказал директор Института Крыма, подчиненного Российской академии наук, Вадим Майко.



В аннексированном Крыму российские оккупанты нашли скифский некрополь



Ранние захоронения некрополя датируют концом II – началом III века нашей эры



Некрополь нашли во время строительства севастопольского участка трассы "Таврида"

Напомним, в прошлом году из фондовой коллекции Дома-музея Волошина в Коктебеле вывезли часть экспонатов на выставочный проект "Киммерия Максимилиана Волошина" в Московской области. Тогда Министерство культуры Украины выразило обеспокоенность ситуацией, которая происходит с археологическим наследием на территории Крыма.