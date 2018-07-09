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Російські окупанти повідомляють про сотні артефактів, знайдених у скіфському некрополі в Криму

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Під час будівництва севастопольської ділянки траси "Таврида" російські окупанти на півострові виявили скіфський некрополь
Під час будівництва севастопольської ділянки траси "Таврида" російські окупанти на півострові виявили скіфський некрополь / Фото з відкритих джерел

Під час будівництва севастопольської ділянки траси "Таврида" російські окупанти на півострові виявили скіфський некрополь. Під час його розкопок були виявлені сотні цінних артефактів.

Про це з посиланням на місцеві ЗМІ інформує "Крым.Реалии".

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Те, як некрополь зберігся, – вражає. Величезна кількість похоронного інвентарю допоможе уявити, як виглядали інші некрополі півострова, які зазнали пограбування. Аналіз поховального інвентарю та польової документації призведе до ще не одного археологічного відкриття,
– розповів директор Інституту Криму, підпорядкованого Російській академії наук, Вадим Майко.


В анексованому Криму російські окупанти знайшли скіфський некрополь

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Ранні поховання некрополя датують кінцем ІІ – початком ІІІ століття нашої ери


Некрополь знайшли під час будівництва севастопольської ділянки траси "Таврида"

Нагадаємо, минулоріч із фондової колекції Будинку-музею Волошина в Коктебелі вивезли частину експонатів на виставковий проект "Кіммерія Максиміліана Волошина" у Московській області. Тоді Міністерство культури України висловило стурбованість ситуацією, яка відбувається з археологічною спадщиною на території Криму.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Історія Новини культури Новини Криму Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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