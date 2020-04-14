Российские оккупанты закрывают Севастополь из-за коронавируса: подробности

С 15 апреля российские оккупанты закрывают на въезд Севастополь. Таким образом они пытаются защитить портовый город от распространения коронавирусной инфекции.

Усиление контроля решили ввести после того, как в Севастополе подтвердили два новых случая COVID-19. По подсчетам оккупантов, сейчас в городе всего 8 человек заразились коронавирусом. Всего на аннексированном полуострове зафиксированы 40 случаев заражения COVID-19.

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О закрытии Севастополя сообщили на сайте так называемого "правительства города".

С завтрашнего дня никого впускать и выпускать без пропусков не будут,

– рассказал назначенный Кремлем "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

На всех въездах в город уже установлены пункты пропуска, на которых медики измеряли температуру. Также там проводили составление админпротоколов и анкетирование.

Согласно распоряжению оккупационной администрации, людей с высокой температурой в Севастополе должны сразу направлять в городскую больницу №9 или в инфекционную больницу – в зависимости от показаний.

Между тем в соцсетях пишут о том, что оккупанты заставляют медиков в Севастополе подписывать подписки о неразглашении информации относительно реального количества больных COVID-19.