Російські окупанти закривають Севастополь через коронавірус: подробиці
З 15 квітня російські окупанти закривають на в’їзд Севастополь. Таким чином вони намагаються захистити портове місто від поширення коронавірусної інфекції.
Посилення контролю вирішили ввести після того, як в Севастополі підтвердили два нові випадки COVID-19. За підрахунками окупантів, наразі в місті всього 8 людей інфікувалися коронавірусом. Загалом на анексованому півострові зафіксовані 40 випадків зараження COVID-19.
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Про закриття Севастополя повідомили на сайті так званого "уряду міста".
З завтрашнього дня нікого впускати і випускати без пропусків не будуть,
– розповів призначений Кремлем "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв.
На всіх в'їздах в місто вже встановлені пункти пропуску, на яких медики вимірювали температуру. Також там проводили складання адмінпротоколів та анкетування.
Згідно з розпорядженням окупаційної адміністрації, людей з високою температурою у Севастополі мають відразу направляти в міську лікарню №9 або в інфекційну лікарню – в залежності від показань.
Тим часом у соцмережах пишуть про те, що окупанти змушують медиків у Севастополі підписувати підписки про нерозголошення інформації щодо реальної кількості хворих на COVID-19.
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