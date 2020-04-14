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      Російські окупанти закривають Севастополь через коронавірус: подробиці

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      Севастополь закривають на в'їзд та виїзд / Ілюстративне фото / Getty images

      З 15 квітня російські окупанти закривають на в’їзд Севастополь. Таким чином вони намагаються захистити портове місто від поширення коронавірусної інфекції.

      Посилення контролю вирішили ввести після того, як в Севастополі підтвердили два нові випадки COVID-19. За підрахунками окупантів, наразі в місті всього 8 людей інфікувалися коронавірусом. Загалом на анексованому півострові зафіксовані 40 випадків зараження COVID-19.

      Детальніше Коронавірус в окупованому Криму: кількість хворих зросла до 40 людей

      Про закриття Севастополя повідомили на сайті так званого "уряду міста".

      З завтрашнього дня нікого впускати і випускати без пропусків не будуть,
      – розповів призначений Кремлем "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв.

      На всіх в'їздах в місто вже встановлені пункти пропуску, на яких медики вимірювали температуру. Також там проводили складання адмінпротоколів та анкетування.

      Згідно з розпорядженням окупаційної адміністрації, людей з високою температурою у Севастополі мають відразу направляти в міську лікарню №9 або в інфекційну лікарню – в залежності від показань.

      Тим часом у соцмережах пишуть про те, що окупанти змушують медиків у Севастополі підписувати підписки про нерозголошення інформації щодо реальної кількості хворих на COVID-19.

       

      Теги: Здоров'я Новини України Окуповані території Новини Росії Коронавірус COVID-19 Анексія Криму Новини Криму Новини Севастополя Новини політики
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