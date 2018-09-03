Российские пограничники задержали в Черном море украинское судно: подробности

Пограничники ФСБ задержали в Черном море украинское судно с четырьмя моряками на борту. Произошло это еще 28 августа, экипаж до сих пор находится на пограничной заставе в Севастополе.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в АР Крым и Севастополе.

Читайте также: В Азовском море силовики РФ задержали еще одно украинское судно

Следственным отделом Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и городе Севастополе возбуждены уголовные производства по фактам захвата украинского маломерного рыбопромыслового судна и незаконного задержания четырех граждан Украины,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что еще 28 августа представители так называемого "Пограничного управления ФСБ в Республике Крым" задержали в акватории Черного моря украинское рыболовецкое судно "ЯОД 2105" и членов его команды.

Четырех украинских рыбаков до сих пор удерживают на пограничной заставе в Севастополе.

По этим фактам начаты два уголовных производства, которые предусматривают лишение свободы до восьми лет.

Сейчас продолжается досудебное расследование под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым. Устанавливаются все обстоятельства, имеющие значение для уголовных производств.