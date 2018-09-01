В Азовском море силовики РФ задержали еще одно украинское судно

В ночь на субботу, 1 сентября, береговая охрана ФСБ РФ задержала на пути из Мариуполя возле Бердянска украинский балкер Amadore.

Об этом сообщил эксперт по вопросам Крыма Андрей Клименко.

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"Береговая охрана ФСБ РФ около полуночи задержала на пути из Мариуполя вблизи Бердянска украинский балкер AMADORE, по состоянию на 10:00 судно еще продолжает стоять. Заметим, что обычно такие задержания продолжаются около 3 часов", – написал он.

По его словам, на пути в Азовское море это судно ожидало разрешения в Керченском проливе в течение 119 часов.

Владельцем судна Amadore является компания из Одессы. Это уже 99 задержание (непосредственно в море, не считая проверок перед и в Керченском проливе) с 17 мая 2018 года.

К слову, накануне Госдепартамент США раскритиковал действия России в отношении украинских судов в Азовском море и Керченском проливе. Также в Госдепе обвинили Кремль в нарушении международного права.