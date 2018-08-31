Сколько потеряли украинские порты из-за действий России в Азовском море: официальные данные

Из-за действий России в отношении украинских судов в Азовском море грузопоток морского порта Мариуполя снизился на 10%, а Бердянска – на 20%.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян журналистам после участия в посвящении первокурсников Национального авиационного университета в Киеве, передает корреспондент "Укринформа".

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Мы видим прямые потери для двух наших морских портов. Падение грузопотока по Мариуполю – более 10%, по Бердянску – более 20%. Это серьезные цифры, и это – прямые потери из-за действий Российской Федерации,

– подчеркнул он.

Министр добавил, что эта тема будет центральной на заседании Совета нацбезопасности и обороны.



Омелян отметил, количество задержек и арестов Российской Федерацией судов, следующих в/из украинских портов через Керченский пролив, на 17 июля составила 148 единиц.

К слову, накануне Госдепартамент США раскритиковал действия России в отношении украинских судов в Азовском море и Керченском проливе. Также в Госдепе обвинили Кремль в нарушении международного права.