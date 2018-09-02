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Российские пранкеры от имени Порошенко позвонили Полтораку: детали разговора

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Степан Полторак
Степан Полторак / Фото из открытых источников

Ночью 2 сентября российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) позвонили министру обороны Украины Степану Полтораку.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

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По их данным, они попытались спровоцировать Полторака высказаться "относительно последних событий в зоне проведения операции Объединенных сил". Во время разговора были сфабрикованы голоса известных людей.

"Цель такой затеи – переложить ответственность за последние события в Донецке на украинских военных. Их попытка была сразу же разоблачена, и они, понятным для них языком, были "отправлены в соответствующем направлении", – сказано в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что провокация пранкеров не удалась. Россияне также прокомментировали свою неудачную шутку, сообщает "РБК".

"Мы позвонили от имени президента Порошенко главе Минобороны и потребовали, чтобы он ушел в отставку и отвел войска. Он согласился и пообещал не нападать", – заявил Столяров.

Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко.

Теги: Новости Украины Новости России Петр Порошенко Міністерство оборони України Степан Полторак
Источник: 24 канал
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